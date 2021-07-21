الأمير هاري يكتب مذكراته ويكشف أسراراً صادمة عن حياته والعائلة الملكية البريطانية!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 03:50 صباحاً - ينشر الأمير هاري مذكراته في نهاية عام 2022، التي يروي فيها “أخطاءه” و”الدروس التي تعلمها”، حسب ما أعلنت دار “Penguin Random House” الناشرة للعمل.
وقال الأمير هاري في بيان صادر عن دار النشر: “لقد اعتمرتُ قبعات كثيرة على مر السنين، بالمعنى الحقيقي والمجازي، وآمل أنه من خلال سرد قصتي، عن التقلبات والأخطاء والدروس التي تعلمتها، سأتمكن من المساعدة في إظهار أن لدينا جميعا قواسم مشتركة أكثر مما نظن، أيا كانت أصولنا».
وأضاف: “أكتب ذلك ليس بصفتي الأمير منذ ولادتي، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه الان”.
وقد وعدت الدار بنشر كتاب مذكرات “حميمة وصادقة” يتشارك فيها “الأمير هاري لأول مرة، السرد النهائي للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تكوين شخصيته”.
وستتركز المذكرات على “حياته في دائرة الضوء، من الطفولة إلى اليوم”، بما في ذلك “انخراطه في السلك العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، وأفراحه كزوج وأب”، على أن يتم نشرها في جميع أنحاء العالم، وسيصب ريعها للأعمال الخيرية.
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