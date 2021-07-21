اتهموه بالتطبيل.. اعلامي لبناني يصف ديو أنغام ووائل كفوري بالعودة الى زمن حليم وشادية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 03:50 صباحاً - بعد أيام شوّقا خلالها الجمهور العربي إلى مفاجأة من العيار الثقيل، أطلّ النجمان أنغام ووائل كفوري في الديو الذي جمعها معا ويحمل عنوان “برضه بتوحشني” حيث طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي من من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي وتنفيذ وقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، والدويتو إنتاج شركة روزام للإنتاج الفني.

وقد لاقت الاغنية اصداء ايجابية بعد طرحها حيث اشاد فيها عدد ممن النقاد والاعلاميين والذي من كان من بينهم الاعلامي اللبناني جمال فياض ولذي وصفها بأنها “عودة جميلة الى زمن حليم وشاديه”.

فقد كتب جمال فياض، في تغريدة عبر حسابه عل تويتر، قائلا “هذا الديو عودة جميلة الى زمن حليم وشاديه،ولو كانا في زمننا لما اختارا أغنية غير هذه الأغنية أو أجمل منها، في الكلمات نفحة من روح أغاني حليم في الستينات،واللحن فيه خلطة من روح عبد الوهاب(يا نور عيوني،زادت شجوني..) والقليل من روح كمال الطويل … ويا جمال الإيقاع وحفيف أوتار الغيتار!”.

هذا الديو عودة جميلة الى زمن حليم وشاديه،ولو كانا في زمننا لما اختارا أغنية غير هذه الأغنية أو أجمل منها،

في الكلمات نفحة من روح أغاني حليم في الستينات،واللحن فيه خلطة من روح عبد الوهاب(يا نور عيوني،زادت شجوني..) والقليل من روح كمال الطويل … ويا جمال الإيقاع وحفيف أوتار الغيتار! https://t.co/T43JR9RvDK — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) July 20, 2021

غير ان بعض متابعي جمال فياض اتهموه بالتطبيل بسبب تغريدته وهو ما رد عليه بالقول: “تطبيل؟ ما هذا الكلام المقزز؟ صار التعبير عن جمال كلمات وألحان أغنية تطبيل؟ السوشل بيسمح لأي كان يرمي أي كلام”.

تطبيل؟ ما هذا الكلام المقزز؟ صار التعبير عن جمال كلمات وألحان أغنية تطبيل؟ السوشل بيسمح لأي كان يرمي أي كلام 😏 — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) July 21, 2021

وكان تركي آل الشيخ قد التقى مؤخرًا بعدد من الفنانين والنجوم في الوطن العربي، منهم أنغام ووائل كفوري وغادة عادل، وعمرو دياب وأصالة وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والشاعر مدحت العدل والمنتج جمال العدل، للحديث عن أهمية العناية بالمشاريع الفنية وتطويرها في العالم العربي. حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، سابقًا إن الوطن العربي بحاجة إلى محتوى فني نظيف وراقي يراعي عاداته وتقاليده ويخدم الشباب السعودي والعربي بوجه عام، مشيرًا إلى دعوته لإقامة اجتماع مع كبرى شركات الإنتاج وصناع المحتوى لتطوير صناعة الترفيه.