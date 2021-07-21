شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن بصيبص تستعد لـ"عروس بيروت 3" بعد نجاحها فى "العارف" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته أمام النجم أحمد عز من خلال دورها في فيلم "العارف" الذى يعرض حاليًا في السينمات.

وظهرت كارمن بصيبص، بدور مميز وقوى من خلال شخصية "مايا" وهى فتاة تعمل هاكر، وتميزت كارمن خلال هذا الدور باتقانها في أداء بعض الحركات القتالية التي يستوجبه الفيلم كونه ينتمى إلى الأكشن، كما أن الشخصية تحمل غموضا حيرت به الجمهور حول انتمائها.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "عروس بيروت" للنجمين ظافر العابدين وكارمن بصيبص، قد قررت تقديم جزء ثالث منه بعد نجاحه، وتحدد أغسطس المقبل، ليكون موعد إنطلاق العمل.

ويناقش مسلسل عروس بيروت قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولادهم، والمسلسل تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.