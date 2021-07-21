ياسمين صبري على شاطئ البحر ونسرين أمين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، خلال رحلتها إلى إيطاليا.

هيفاء وهبي

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية داخل مركب في البحر.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال جريئة، من أحدث ظهور لها.