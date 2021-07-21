مي عز الدين توجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت "مي" صورة لياسمين عبدالعزيز رفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الشفاء من عندك يا رب لياسمين، ولكل مريض يا رب يقوم بالسلامة، ويرجع بيته، وربنا يجعل في العيد خيرًا وفرجًا على الجميع".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

طلب الفنان وائل عبدالعزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

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