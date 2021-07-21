هالزي تُرزق بطفلها الأول بعد تجربة “نادرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزقت النجمة العالمية هالزي بمولودها الأول من حبيبها الكاتب والمنتج التركي أليف أيدين، وقد انتشرت صورة لهما مع الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقّت هالزي سيلاً من التهاني من قبل المتابعين على الصورة التي علّقت عليها: “ممتنّة للولادة الأكثر (نُدرة) وبهجة. مغمورة بالحب. إندر ريدلي أيدين. 14/7/21”.

وكانت هالزي أعلنت عن غلاف وتاريخ إصدار ألبومها المقبل “إن لم أستطع أن أجد الحب، فأريد السلطة” المقرّر إطلاقه في 27 آب.

كما شاركت الأخيرة صورة غلاف الألبوم المثيرة للجدل معلّقةً: “هذا الألبوم عبارة عن ألبوم مفاهيمي عن أفراح وأهوال الحمل والولادة. كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن يعكس الغلاف شعور رحلتي خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وتابعت: “فكرة أنني كائن جنسي وأنّ جسدي وعاء وهدية لطفلي هما مفهومان يمكن أن يتعايشا بسلام وبقوة. لقد كان جسدي ينتمي إلى العالم بطرق مختلفة في السنوات القليلة الماضية، وهذه الصورة هي وسيلتي لاستعادة استقلاليتي وترسيخ كبريائي وقوتي كإنسان”.

وختمت: “تحتفل صورة الغلاف هذه بالحوامل وأجسادهنّ بعد الولادة كشيء جميل يستحق الإعجاب. لدينا طريق طويل لنقطعه للقضاء على وصمة العار الاجتماعية حول الجسد والرضاعة الطبيعية. آمل أن تكون هذه الخطوة نحو الاتجاه الصحيح”!