شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو العروسة" و"فى بيتنا روبوت" و"الحرامى".. مسلسلات تستقبل أجزاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عدد من صناع الأعمال الدرامية تقديم جزء جديد لأكثر من مسلسل تم عرض أجزائها الأولى على مدار الفترة الماضية، وحصد هذه الأعمال ردود أفعال إيجابية من الجمهور.

وتعتمد معظم هذه الأعمال على نفس أبطال الأجزاء الأولى مع تغييرات طفيفة، بالإضافة إلى تطوير الأحداث بما يجذب انتباه الجمهور ويثير فضوله، كما اختار بعض صناع الأعمال عرضها علي شاشة التليفزيون، بينما فضل البعض الآخر عرضها علي المنصات الرقمية، ومن هذه الأعمال:





مسلسل "الحرامى"

انتهى فريق عمل مسلسل "الحرامى" من تصوير جزء ثاني من المسلسل، ويعد هو تكملة للأول مع سرد أحداث جديدة فى إطار درامى مشوق وبه طابع من الكوميديا، ومن المقرر تطرحه مطلع أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتناول الجزء الأول من العمل قصة لص شاب يجسد دوره أحمد داش، يحاول سرقة شقة بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التي تجسد دورها رنا رئيس بعد أن وقعت فى حبه يتغير تفكير الحرامى ليخرج من المنزل بمساعدتها دون أن يسرق شيئا.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.





مسلسل "أبو العروسة"

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أبو العروسة بجزئيه، يبدأ صناع مسلسل "أبو العروسة" التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من العمل بعد عيد الأضحى، حيث انتهى مؤلف العمل هانى كمال من كتابة جزء كبير من الأحداث، على أن يتم إبرام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد العيد حيث يعتمد الجزء الجديد على نفس فريق العمل.

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف البسيط الشريف عبد الحميد الذى لا يقبل الرشاوى ولديه مبادئ لا يتخلى عنها وزوجته سوسن بدر الموظفة التى تساند زوجها ولا تتركه، ولديهم 5 أولاد، فهم أسرة بسيطة لكنهم يحبون بعضهم، ويجاهد سيد رجب أن يربى أولاده على الأخلاق والمبادئ والتقاليد.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.





مسلسل "فى بيتنا روبوت"

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "فى بيتنا روبوت"، من بطولة هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، قرر صناع العمل تقديم جز ثانى منه، ومن المقرر أن ينتهي صناعه من كتابة الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.

والمسلسل بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.



