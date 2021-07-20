نور الزين يطرح ألبومه الجديد.. “حلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرح النجم العراقي نور الزين ميني ألبوم جديد بعنوان “حلم” يتضمن 4 أغنيات جديدة بالتعاون مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني.

وحملت أغنيات الألبوم الأسماء التالية: “ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”يا عالم”.

وخصّ الفنان نور الزين أغنية “ماتت بعدكم روح” من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، بكليب حمل توقيع المخرج المبدع ياسر الجابري.

ويعتبر نور الزين من أهم النجوم العراقيين وصاحب الأرقام المليونية على منصة اليوتيوب، والهيتات الغنائية وذلك بعدما حصدت اغنياته نجاحاً كبيراً محققة ارقاماً قياسية بالمشاهدة.

وجاء صدور ألبوم نور الزين الجديد “حلم” اليوم لمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر منصة اليوتيوب بقناة “الريماس” ليكون هديته الخاصة بجمهوره العريض.