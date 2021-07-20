محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد مع أحمد السّبكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع الفنان محمد إمام على بطولة فيلم جديد يحمل اسم “عمهم”.

ونشرت الشركة بياناً على صفحتها الرسمية جاء نصه كالتالي: “المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم “عمهم”، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل”.

وأضاف: “وجارٍ التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً… الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي”.

يذكر أنّ إمام كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “النمر” وحقق نجاحات كبيرة وتصدّر “الترند”.

وشاركه في البطولة كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.