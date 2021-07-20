كانييه ويست يشبّه طلاقه بالفرار من السجن وينهار باكياً على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علم موقع “الدايلي ميل” أنّ التقارير التي تفيد بأنّ كانييه ويست (44 عاماً) أدلى بتعليقات مهينة عن زوجته السابقة #كيم كارداشيان (40 عاماً) في ألبومه العاشر الذي يحمل عنوان “دوندا” (وهو اسم والدته)، ليست صحيحة.

وقال مصدر للموقع الإثنين أنّ “كانييه لم يقل أيّ تعليق سلبي” على زوجته السابقة، على الرغم من المزاعم التي تفيد بأنه قارن منزله الزوجي بالسجن.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأنّ مغني الراب انهار بالبكاء على خشبة المسرح في حفل الاستماع لألبومه الجديد في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام بأداء أغنية تضمنّت تصريحات مهينة حول زواجه من نجمة تلفزيون الواقع.

وأضاف المصدر أنّ أغنيته الجديدة “Welcome to my Life” تتمحور حول حياته الشخصية المضطربة بما في ذلك طلاقه من كارداشيان، وانهياراته عبر “تويتر”، وفشل محاولته في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال أيضاً إنّ كلمات أغنيته الجديدة تشبّه منزله الزوجي في كالاباساس الذي شاركه مع كيم بـ”السجن”، حيث يغني: “أخبروا القتلة أنني فرّيت من كالاباساس”.

كما ذكر مصدر آخر شارك في حفل الاستماع، لصحيفة، أنّ الأغنية “حزينة وعميقة جداً بالنسبة لكانييه، لأنّه تروي تجربة زواجه من كيم” ويتحدّث فيها أيضاً عن أطفالهما ويذكر أنها أخذت منه كل شيء.

وختم :”وبعد أن أنهى (كانييه) هذه الأغنية توقّف لدقيقتين وبكى… لقد كان كئيباً جداً”. تقدّمت كيم رسمياً بطلب الطلاق من كانييه في شباط من هذا العام بعد نحو سبعة أعوام من الزواج، وطالبت بحضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة.