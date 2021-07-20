تامر حسني يحقق المعادلة الصعبة بكليبه الجديد.. وينافس عالميًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري ​تامر حسني​ فيديو كليب أغنيته الجديدة “​صعبة​”، بالتزامن مع ​عيد الأضحى المبارك​، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان ​عزيز الشافعي​، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، وماستر علي فتح الله.

كليب أغنية “صعبة” تولى إخراجه تامر حسني بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من الصخب والكوميديا في آن.

بصورة جديدة ومختلفة عن الأعمال الغنائية المصوّرة التي نشاهدها عادةً، خرج تامر حسني بكليبه الجديد عن المألوف ونجح في تحقيق المعادلة الصعبة بين ابداع الصوت والصورة مقدّمًا عملًا ينافس من خلاله أهم النجوم العالميين.

مفاجأة الكليب، أن تامر إستعان بصوت موسيقار الأجيال الراحل ​محمد عبد الوهاب​، في نهاية الأغنية، إذ يظهر صوت عبد الوهاب في نهاية الكليب، عن طريق مقطع صغير من أغنيته الشهيرة “انسى الدنيا وريح بالك”، فيما تدور أحداث العمل حول شاب يقع في غرام فتاة، فيتصرف في بعض المواقف الجادة مع أسرته والمحيطين به بطريقة كوميدية، كما لو كانت تعيش معه ويتخليها في كل المواقف.

فور صدوره حقق كليب أغنية “صعبة” نسبة مشاهدة قياسية على قناة تامر حسني في موقع “يوتيوب”، فتصدّر قائمة الترند بالمركز الأوّل في مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب وعدد من البلدان العربية، كما احتلّ هاشتاغ “صعبة” المرتبة الأولى بين العبارات الأكثر تداولًا في ترند الموسيقى العالمي عبر موقع “تويتر”.