شريهان لفريق مسرحية "كوكو شانيل": "الأبطال لا يصعدون خشبة المسرح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية شريهان رسالة شكر لفريق عمل مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، التي عرضت في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكتبت شريهان عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "مقولة أضفتها إلى قاموسي.. الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس".





وأضافت: "شكرًا إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج مسرحية كوكو شانيل من أصغر عامل وصولًا إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي الباجوري".





وعرضت، مسرحية "كوكو شانيل" عبر منصة شاهد، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب، برعاية هيئة الترفيه السعودية.





وانتظر عشاق شريهان المسرحية بفارغ الصبر، لما تمثله من عودة للفنانة شريهان، التي اختفت عن الساحة الفنية لفترة طويلة تصل إلى 30 عاما.





ومن جانبه، قال السيناريست والشاعر مدحت العدل إن مسرحية "كوكو شانيل" مختلفة تماما عن كل المسرحيات السابقة، وأؤكّد أن شريهان ستظهر كما تعودنا عليها أيقونة الجمال والأناقة".