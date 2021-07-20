شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب عن برامج المواهب: سلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب، إن مشوارها الفنى بدأ منذ 10 سنوات، عندما كان عمرها 21 عاما عندما اشتركت فى برنامج «ستار أكاديمي»، موضحةً أن برامج المواهب سلاح ذو حدين.

وأضافت محجوب خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" للميس الحديدي: «يا إما حد يشتغل على نفسه أو يقع فى طريقه شركة إنتاج أو زى ما راح زى ما رجع، مشكلة البرامج دى إنها بتطلع المتسابقين سابع سما وهم فى البرنامج، بيحسوا إنهم خلاص مسكوا السماء بأيديهم، وأول ما بيخرجوا من البرنامج الحقيقة بتبقى غير كده تماما».

وتابع: «لازم المتسابق يشق طريقه بنفسه، ولو نجح ومكملش بنجاحه هيبدأ من نقطة الصفر تاني»، مشيرةً إلى أنها كانت تدرس فى الجامعة الأمريكية بكلية الإعلام، ولم يكن لديها تخصص أساسى للمزيكا، وعندما شاركت فى ستار أكاديمى واستكملت دراستها فتحت الجامعة تخصصا اسمه أداء غنائي، حيث تدربت على وقفة المسرح.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي، المطربتين نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم فى حلقة الثلاثاء، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، وقالت ريهام عبد الحكيم، إنها درست بقسم اللغة الإنجليزية فى كلية الآداب: «عمار الشريعى نصحنى بعدم دراسة الموسيقى، وقال لى خليكى بموهبتك، لأن من رأيه إن ساعات الدراسة بتحد من الخيال».

وأضافت، أنها تحب أم كلثوم وتحرص على الغناء دوما: «دى عشق الوطن العربى كله ولاقى نفسى فيها وفى أغانيها، وأغانيها متعملش زيها، وكنت أتمنى إنى أبقى موجودة فى زمنها».