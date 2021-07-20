شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم: الموسيقار هشام نزيه إنسان عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية لميس الحديدي، المطربتين نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم فى حلقة الثلاثاء، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON.

ووجهت نسمة محجوب الشكر للمؤلف الموسيقى والملحن هشام نزيه: «أحب أن أشكر هشام نزيه على وجوده فى حياتي، وقدمت معه تتر ليالى أوجينى وأغانى فيلم الكنز، وشاركت معه فى موكب نقل المومياوات، وتتر أفراح القبة وقلت فيه آهة قصيرة ولم أغنِ فيه أى كلمة، وباقى التتر كان موسيقى فقط، فأنا أحب العمل معه، وجرأته، وأفكاره، لأن ألحانه غريبة».

أما الفنانة ريهام عبدالحكيم، فقالت: «أحييه من كل قلبي، وكان أول تعامل لى فى موكب نقل المومياوات، فهو إنسان عبقري، وأشكر أيضا المايسترو نادر عباسي».

كما وجهت الإعلامية لميس الحديدى التحية لهشام نزيه: «المزيكا بتاعته مختلفة». وأوضحت ريهام عبدالحكيم أنها شاركت فى مسلسل أم كلثوم من إخراج المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، حيث التقت الموسيقار الراحل عمار الشريعى لأول مرة: «مجاش زيه وكان عبقرى ودمه خفيف وألحانه مختلفة وتوزيع مقدرش أتكلم عنه».

وعلقت على مشاركتها فى المسلسل قائلة: «إيه الخدود الحلوة دي»، لترد عليها ريهام عبدالحكيم: «رقبتى أول حاجة لفتت انتباهها، قالت لى عاوزة الرقبة دى معايا، وكانت سعيدة بالنسبة لي».

وغنت ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب أغنية «بالورقة والقلم» و«يا محروسة»، كما غنت ريهام عبدالحكيم أغنية «فيها حاجة حلوة». وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «فيها حاجة حلوة بتتعبنا وبرضه بنحبها أوي».

كما غنت نسمة محجوب تتر ليالى أوجيني، من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه، حيث صفقت لها الإعلامية لميس الحديدى على الهواء، قائلة: "أريد أن أحيى الفرقة لأنها أغنية صعبة وتحتاج إلى أوركسترا».