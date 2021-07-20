شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: يا ريت كلنا ندعى لـ سوما.. حقيقى تعبانة أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المنتج نصر محروس، بالدعاء للمطربة سوما؛ بعد تعرضها لوعكة صحية وكتب محروس عبر حسابه الرسمى بموقع "فيسبوك": " يا جماعة.. ياريت كلنا ندعى للفنانة سوما لأنها حقيقى تعبانة أوي.. عايزين ندعى لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها ولكل مريض.. لأن ربنا هو الطبيب الشافى المُعافي".

تعرضت الفنانة سوما لوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، وتم نقلها لأحد المستشفيات، واحتجازها بغرفة العناية المركزة، وأجريت لها العديد من الفحوصات.

وكشف زوجها المايسترو مصطفى حلمي آخر تطورات حالتها بعد خروجها من العناية المركزة، وقال إن سوما ما زالت تعاني من آلام مبرحة، وإن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن.

فيما قالت سوما لـ"الخليج 365" بعد خروجها من العناية المركزة: "أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي".

وكان آخر ظهور للمطربة سوما أثناء مشاركتها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دار الأوبرا المصرية، العام الماضي.