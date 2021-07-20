فن ومشاهير

صور.. صفاء أبو السعود تنتهى من تسجيل أغنية ختام مهرجان "إبداع"

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القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة صفاء أبو السعود من تسجيل أغنية ختام مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية فى مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه 29 من الشهر الجارى.

 

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وتقدم صفاء أبو السعود الأغنية فى ختام عرض مسرحي من تأليف الشاعر جمال بخيت، ومن إخراج عادل عبده، والموسيقى التصويرية وألحان شريف حمدان.

 

وتتضمن مجالات التنافس في مهرجان “إبداع”، 12 مجالا فنيا وأدبيا وثقافيا هى: التمثيل والغناء والعزف والمراسل الإذاعي والتليفزيوني والإنشاد الديني والترانيم والأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والابتكارات العلمية والشعر، ولأول مرة: الموال الشعبي والتعليق الرياضي والمهارات الحركية.

 

جدير بالذكر أن صفاء أبو السعود استطاعت خلال مشوارها الفني تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى السينما والدراما، ولم تكتف بذلك فقط، بل أيضا نجحت على مستوى الغناء، وخاصة أغانى المناسبات التي تربعت بها على هذه النوعية، حيث قدمت أغنية "أهلا بالعيد" التي تعد الأغنية الرسمية للعيدين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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