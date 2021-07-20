شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مصرى يفوز بجائزة مهرجان (نوادا) السينمائى الدولى بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم المصرى (بيلفيجورين) بجائزة أفضل فيلم رعب فى مهرجان (نوادا) السينمائى الدولى بالهند.

وأكد محمد سراج الدين، مخرج الفيلم الشاب، أن الفيلم تدور أحداثه حول شيطان اسمه (بيليفيجور) وهو - طبقا لأساطير عالم الشياطين - أحد أمراء جهنم السبعة.

وقال محمد سراج الدين إن الفيلم يعتبر الأول من نوعه لأنه مبنى على مشاهد وطقوس حقيقية تم تصويرها بتقنية أفلام الرعب الكلاسيكية فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات.

وأضاف أن عدد الأفلام المشاركة فى مهرجان (نوادا) السينمائى الدولى بالهند بلغ نحو 1700 فيلم من 65 دولة؛ مؤكدا أنه المخرج العربى الوحيد الذى فاز فيلمه من منطقة الشرق الأوسط .ووصل الفيلم لمرحلة ال semi final فى مهرجان لشبونة بالبرتغال.