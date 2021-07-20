شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يقتحم عالم المهرجانات الشعبية ويطرح "رجولة برجولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى، عالم المهرجانات الشعبية بطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "رجولة برجولة"، في عيد الأضحى، والتي يغلب عليها طابع المهرجانات، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وانتهى المطرب محمود الليثى مؤخرًا من تصوير كليب جديد يجمعه بالفنانة مايا دياب على طريقة الدويتو يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

حقق المطرب الشعبى محمود الليثى نجاحًا من خلال أغنيته "قشطة بالزبادى" على موقع يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للأطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى ملايين المشاهدات.

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى