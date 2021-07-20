كارمن سليمان تنشر برومو مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة كارمن سليمان برومو مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت كارمن سليمان على الفيديو: "أول تجربة ليا في التمثيل علي خشبة المسرح، مبسوطة جداً بالخطوة دي وإن شاء الله تنال إعجابكم".

وتابع: "خطوة جديدة ومهمة جداً بالنسبة ليا خصوصاً إنها من بطولة د. يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري، تقدروا تحجزوا من يوم الأربعاء ٢١ يوليو اللي جاي في القاهرة والإسكندرية، وعيد أضحى مبارك عليكم".

يذكر أن مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" تأليف بيرم التونسي، وتضم 13 أغنية من ألحان الراحل أحمد صدقي، أعاد توزيعها مصطفى الحلواني، ويشارك في بطولتها محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، إياد نصار، وسما إبراهيم، ومن المنتظر أن تنطلق عروضها في مكتبة الإسكندرية.