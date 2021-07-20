بهاء الشاهد يتعاقد على تحويل رواية "الشيراتون" إلى فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد السيناريست بهاء الشاهد، مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي على تحويل روايته "الشيراتون" لفيلم سينمائي، وذلك بعد نجاح رواياته السابقة.

(الشيراتون)هي أحدث روايات بهاء الشاهد ويشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٢ وسيتم تحديد كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار مخرجه وأبطاله

وأوضح الشاهد أن رواية الشيراتون، تتناول في مضمونها قصة شخص يفقد الذاكرة تحت تأثير مرض نادر، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى خلل في التحكم بوظائف الجسم ويعرقل مسار التواصل بين المخ والأعضاء، وفق أحداث الرواية، وتقع أحداثها في حقبة تاريخية قديمة منذ مئة عام مضت.

وقال إنه خلال الأحداث تنقلب الرواية في سياق درامي بين أحداث وأشخاص وأماكن لا يربطها أكثر من كونها بقايا ذكريات تمردت على النسيان، باحثة عن إجابات معلقة لأسئلة الانتقاء العشوائي لما تختار الذاكرة أن تحصن في مخابئها، فالرواية ذات طراز ملحمي في تكوينها الفني وعناصرها المتشعبة.

يذكر أن الدورة الأولى من معرض الكتاب بدأت فى مساء 22 يناير 1969 في حقبة وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، عندما كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفى، لتشهد أرض المعارض بالجزيرة «دار الأوبرا المصرية حاليا» على النسخة الأولى للمعرض بمشاركة 5 دول أجنبية وحوالى 100 ناشر، وهدفت إقامة معارض للكتب في مصر إلى التعريف بالكتاب والإعلان عنه وفتح أسواق جديدة أمام الناشرين المصريين، فهو ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.