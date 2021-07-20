دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنتي كنتي عيدي".

وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة: "ربنا يرحم روحها ويطمن قلبك".

من ناحية أخرى شاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.