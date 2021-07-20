أحدث ظهور ليوسف الشريف مع أسرته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان يوسف الشريف مجموعة من الصور، تجمعه بزوجته السيناريست إنجي علاء، وأبنائه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "الشريف" في الصور وهو يلعب مع أولاده "كوتشينة" في الحديقة الخاصة بمنزله.

وهنأ يوسف الشريف جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتب :"عيد سعيد".

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2021.

والمسلسل بطولة كل من أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.