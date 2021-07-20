محمد هنيدي يتذكر علاء ولي الدين بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الفنان محمد هنيدي، صديقه الفنان الكوميدي علاء ولي الدين بكلمات مؤثرة.

ونشر "هنيدي" صورة تجمع عدد من شخصيات الراحل علاء ولي الدين من فيلم الناظر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق محمد هنيدي على الصور: "الصديق والأخ اللي مهما طالت السنين هيفضل عايش معايا".

فيلم "الناظر " إنتاج عام 2000، بطولة علاء ولي الدين، أحمد حلمي، حسن حسني، محمد سعد، بسمة، من تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج مجدي الهواري.

يذكر أن الفنان الكوميدي الكبير علاء ولي الدين رحل عن عللمنا في 11 فبراير 2003.