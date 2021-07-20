بلقيس فتحي تكشف تفاصيل مرضها.. هل تغني في مصر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، طبيعة الوعكة الصحية التي أصابتها، واستدعت دخولها إلى المستشفى بشكل مفاجئ.

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو على "سناب شات" وجهت خلاله الشكر لجمهورها، الذي حاول الاطمئنان على وضعها الصحي.



وقالت بلقيس، إنها أصيبت وشقيقتها بفيروس في المعدة، تسبب في معاناتهما بشكل شديد، قبل نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وطمأنت جمهورها بالقول: "رحت المستشفى وسوولي avi (أحد أنواع الأشعة) والحمد لله تعافيت وصرت أحسن بكتير والآن أنا في مرحلة recovering (تعافي)".

وتستعد بلقيس لإحياء حفل غنائي بمصر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس/آب المقبل بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن تظهر بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه، على خشبة مسرح النافورة، الساعة الثامنة مساءً الموافق الخميس 12 أغسطس/آب.

ومن المقرر، أن تقدم بلقيس برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحًا كبيرًا في سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و"انتهى".