"كوكو شانيل" لشريهان الآن على "شاهد VIP"

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"الخليج 365": بدأت منصة "شاهد VIP" بعرض مسرحية "كوكو شانيل" للفنانة المصرية شريهان العائدة بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء.

العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي تقدم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى.

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

لم تفقد شريهان مرونتها وشقاوتها وإداءها العذب، فقدمت إستعراضاً جميلاً، وعملاً ممتعاً وأنيقاً بكل تفاصيله.