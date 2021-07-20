شكرا لقرائتكم خبر عن الله أكبر وبنورك يارب أهديني.. أغانٍ عن الحج لم تنل حظها من الشهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجواء روحانية رائعة يعيشها المسلمون في موسم الحج، وفي هذه اللحظات الفريدة ترتفع الأيادي بالدعوات الطيبة، وتلجأ الروح لمن خلقها، في مشهد بديع تتلاقي فيه قلوب المسلمين، وتقشعر من جماله الأبدان، لذلك ترك هذا المشهد أثره في نفوس الشعراء والملحنين والمطربين، حتي دفعهم لكتابة وتلحين أغاني تصف قداسة هذه المناسبة وتوثق فرحة المسلمين بأداء فريضة الحج.

وكعادة المصريين عبر التاريخ في تحويل كل معتقداتهم الدينية إلي طقوس مميزة، وأول ما يصاحب هذه الطقوس هو الأغاني بكلماتها وألحانها، لذلك قدم العديد من المطربين أغاني تعبر عن فريضة الحج، ومهما يمر الوقت تظل هذه الأغاني سمفونية شجن خالدة تتردد علي الألسنة.

وبالرغم من وجود أغاني لا يمكن أن يمر موسم الحج دون سماعيها، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وتترك أثرا لا يزول، منها “يا رايحين للنبي الغالي، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، عليك صلاة الله وسلامه، لبيك اللهم لبيك”، إلا أن هناك اغاني أيضا لم تأخذ حظها من الشهرة رغم جمالها، ومنهم:





الله أكبر

قدم محمد فوزى أغنية "الله أكبر" ضمن أحداث فيلم "حب وجنون" للمخرج حلمي رفلة،إنتاج عام 1948، وكتب كلماتها عبدالعزيز سلام ولحّنها محمد فوزي، وتقول كلمات الأغنية "يا اللي أنت زُرت البيت، وعلى النبي صلّيت، ومن زمزم اتوضيت نادى الهوى لبيت من فوق جبل عرفات”.





بنورك يارب أهديني

تعاونت الفنانة فايزة أحمد مع الشاعر عبدالوهاب محمد والملحن جمال سلامة، وقدّمت أغنية بعنوان "الله أكبر كبيرا"، وقدمتها قبل وفاتها بفترة قصيرة وتعد من الأغنيات الدينية النادرة التي تجمع بين بساطة الكلمة ورشاقة اللحن، ومع ذلك لم تخظي بالشهرة التي تستحقها.





الحج

كتبها كمال محمد وقدمها الكحلاوى فى فيلم «الصبر جميل» عام 1951 والتى يقول فى بدايتها: “الأولة آه يا فرحكم يا هناكم..والثانية آه نور النبى دعاكم..والثالثة آه بروحى معاكم”.