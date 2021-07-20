شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى تسجيل إذاعى نادر: مفيش أحلى من العيد وبكون سعيدة جدًا فى أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو الفنانة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع إنستجرام، عن مقطع صوتى قديم لدلوعة السينما المصرية، تمت إذاعته عبر أثير إذاعة صوت العرب، هنأت فيها الجمهور والمستمعين بالعيد.

وقالت شادية، فى التهنئة الصوتية، التى لم يذكر فى أى عام تم تسجيلها: "طبعًا يعنى مفيش أحلى من العيد، وأحلى حاجة فى الدنيا لما بيبقى فيه عيد، والواحد فى العيد بيبقى سعيد جدًا، وأتمنى لكل المستمعين يحسوا بالسعادة اللى أنا حساها دلوقتى".



الفنانة الراحلة شادية مع خروف العيد

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور التى جمعتها مع أفراد أسرتها، والدتها خديجة طاهر تونشاى، وأيضًا أبناء أشقائها، فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى، كذلك صورة جمعتها بالفنانين الكبار عماد حمدى ومريم فخر الدين وكمال الشناوى، من كواليس فيلم "ارحم حبى" الذى عرض لأول مرة يوم 26 يناير عام 1959.

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها، فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادى، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.