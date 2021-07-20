كورونا يقتحم البيت الأبيض ويصيب عددا من العاملين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض أن عددا من الأشخاص يعملون لدينا أصيبوا بفيروس كورونا بينهم مسؤول كبير، رغم أنهم تلقوا جرعتي اللقاح المضاد للوباء.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي، الثلاثاء، إن المسؤول الكبير، الذي لم تعرف هويته، تبينت إصابته الاثنين ولم يظهر سوى أعراض "طفيفة".



ولفتت إلى إصابة موظفين آخرين أدنى درجة منه من دون أن تحدد عددهم.

مؤخرا، أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541، وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950، وحلت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.