فوضى التلقيح ضد كورونا تطيح بوزير الصحة التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الثلاثاء وزير الصحة فوزي مهدي بعد حالة الفوضى خلال عملية التلقيح ضد كورونا.

وأعلن المشيشي تكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.

وتأتي هذه الإقالة بعد حالة الفوضى والاكتظاظ التي شهدتها عملية التلقيح في البلاد خلال اليوم الأول لعيد الأضحى.

وشهدت مراكز تلقيح كورونا في تونس اكتظاظا وفوضى بعد قرار الحكومة بجعل الثلاثاء والأربعاء يومين مفتوحين لتلقيح جميع الأعمار.

وشهدت مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) ازدحامًا بالتونسيين في كل المحافظات من أجل الحصول على الجرعة الأولى من التلقيح، في ظل انتشار كبير للفيروس الذي حصد آلاف الأرواح منذ شهر مارس/آذار 2020.





وتعرضت مراكز تلقيح للاعتداء بالعنف من أجل التسابق للحصول على جرعة من اللقاح دون احترام الطوابير والتقيد بأرقام التسجيل.

كما شهدت المراكز حضور عدد كبير يعد بالآلاف من الشباب في ظل عدمم توفير سوى 1000 جرعة في كل مركز ما تسبب في خلق فوضى عارمة وتدافع.