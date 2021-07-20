شكرا لقرائتكم خبر عن كريم وعز وتامر.. موسم سينمائى غنى لألمع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائية خلال الفترة الأخيرة ومع دخول موسم عيد الأضحى المبارك أفلامًا لكبار النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وتامر حسنى، لنكون أمام موسم سينمائى ضخم، انطلق قبل أيام من عيد الأضحى، ومن أبرز الأعمال المعروضة:

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في دور العرض 7 يوليو الجاري، من بطولة النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، ويتناول الفيلم فى إطار كوميدى المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفى التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني"، وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟

العارف

طرحت شركة "سينرجي" فيلم "العارف" تجاريا في 14 يوليو الجاري، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وتدور أحداث الفيلم في وقتنا المعاصر، حول حرب العقول، وذلك من خلال قصة "يونس"، التي يجسدها أحمد عز، ويعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط القاهرة، ويلجأ إلى سرقة البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطِرة.

مش أنا

يعرض فيلم "مش أنا" حالياً بدور العرض المصرية، ويخوض المنافسة في موسم عيد الأضحى 2021.فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

تدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

ديدو

كما يستمر عرض فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي ومحمد ثروت وتدور حول فكرة تحول بعض الاشخاص لعقلة الإصبع، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

ماما حامل

ويستمر عرض فيلم "ماما حامل" الذى انطلق في دور العرض يوم 2 يونيو الماضى، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.