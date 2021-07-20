شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح برومو أغنية "عايشين ومش عايشين" ويهديها لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والنجم اللبنانى فضل شاكر، برومو أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين"، التى يهديها لجمهوره ومحبيه، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك قبل طرحها كاملة غدًا.

ونشر شاكر، برومو الأغنية عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "عايشين ومش عايشين.. هديتى لكم فى عيد الأضحى، غدًا الساعة 9 وكل عام وأنتم بألف خير".





من ناحية أخرى، يتعاون النجم فضل شاكر فى أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان إسلام زكى وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها فضل شاكر، أغنية تحمل اسم "لسه الحالة ماتسرش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقى صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.

وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ماتسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التى يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرًا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.