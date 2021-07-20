شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تدخل سينما .. 3 أفلام من السينما العالمية وجهتك فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث متابعو السينما العالمية بشغف عن الأعمال الجديدة التى تصل إلى دور العرض المصرية، خاصة بالتزامن مع إجازة العيد الكبير التى ستنتهى مع بداية الأسبوع المقبل، وبالتالى فأمامهم مدة جيدة للذهاب إلى دور ومشاهدة الأعمال الفنية العالمية الجديدة، وهذه 3 أعمال متميزة متوافرة بـ دور العرض المصرية.

أولاً فيلم Black Widow، يعد العمل واحد من الأعمال المتميزة، خاصة أن الفيلم يدور حول شخصية تابعها الكثيرين من عالم مارفل السينمائى من خلال سلسلة أفلام Avengers.





فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

ثانى الأعمال هو الجزء الثانى من سلسلة Space Jam، الذى يطرح بـ دور العرض بعد انتظار دام طويلا، وطرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy.





ويدور حول اختطاف ابن لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس، الذي يتعين عليه بعد ذلك العمل مع باغز باني للفوز بمباراة كرة سلة.

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

ثالث فيلم هو The Forever Purge، العمل يعد واحد من ضمن أفلام الرعب القليلة الذى استطاع الحفاظ على نجاحه منذ طرح أولى أعمال السلسلة، التى تدور حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلم The Forever Purge، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.



