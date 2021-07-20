شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة" وظهور لصوت محمد عبد الوهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

ويستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفلين غنائيين بمناسبة عيد الأضحى، الحفل الأول في مدينة العلمين الجديدة غدًا الأربعاء 21 يوليو ثانى أيام عيد الأضحى، أما الحفل الثانى سيكون في مدينة أبو ظبى بالإمارات وتشاركه في الحفل الثانى النجمة اللبنانية ميريام فارس.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما وغيرهم.