فيروس في المعدة.. بلقيس فتحي تتعرض لوعكة صحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت المطربة اليمينة بلقيس فتحي، لوعكة صحية أدت إلى دخولها المستشفى بسبب ميكروب في المعدة، كما تعرضت شقيقتها لنفس الأمر.

وكشفت المطربة اليمينة بلقيس فتحي عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، من خلال فيديو على برنامج "سناب شات"، قائلة: "آسفة قلقتكوا كثيرًا، شكرًا على رسائلكم ومحاولات الاطمئنان علي سواء بالرسائل أو الاتصال عليا".

وأضافت بلقيس فتحي: "أنا وشقيقتي أصبنا بفيروس في المعدة تسبب في تعب شديد لنا، وروحنا المستشفى وعملنا أشعة Avi، والحمد لله بقينا أفضل وأنا حاليا في مرحلة التعافي التام".

من ناحية أخرى حققت بلقيس فتحي نجاحًا كبيرًا بطرح أغنيتها الأخيرة "ممكن"، وهو الديو الغنائي المشترك بينها وبين المطرب العراقي سيف نبيل، ووصلت الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة فى أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.