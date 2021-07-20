ماذا حدث بين عمر كمال وحمو بيكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حدث شجار بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال خلال الأيام الماضي.

وأكد مؤدي المهرجانات عمر كمال، أنه لم يقصد الإساءة لزميله حمو بيكا، خلال تصريحه عنه بأنه لا يجيد الغناء في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب.

وقال كمال، في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي انت بتأدي حاجة معينة".

أضاف أن هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يجيدون الغناء، مثل أعضاء شعب "الدي جي، والراب، والمونولوج"، متابعا: "مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل".

ومن جانبه هاجم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، زميله عمر كمال، وذلك بعد تصريحات الأخير عنه بأنه لا يجيد الغناء في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب.

وقال بيكا، في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني".

أضاف: "توبة إني أغني مع شخص زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيتلي ليه في الأول خالص.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا! طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني".

وتحدى "بيكا" زميله أن يحضر مجموعة من جمهوره ليشاهدوا من منهما الذي لا يمكنه الغناء، موضحا أن "كمال" يفقد أنفاسه سريعا ويعاني من أجل تسجيل أي أغنية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.