مي عز الدين توجه رسالة لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت "مي" صورة لياسمين عبد العزيز رفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الشفاء من عندك يارب لياسمين ولكل مريض يارب يقوم بالسلامة ويرجع بيته، وربنا يجعل في العيد خير وفرج على الجميع".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية .

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

طلب الفنان وائل عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".