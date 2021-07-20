دينا الشربيني تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك، الموافق اليوم 20 يوليو الجاري.

ونشرت "الشربيني" صورة تهنئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة إنتوا طيبين، عيد أضحى سعيد".

‎‏‎ويعُرض لدينا الشربيني حاليًا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.