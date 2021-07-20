راغب علامة: “مهما طال الليل رح ترجع تشرق شمس الحقّ”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عايد الفنان اللبناني راغب علامة متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى، ووجّه رسالة أمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وكتب راغب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: “مهما طال الليل، رح ترجع تشرق شمس الحقّ والأمل، ونرجع نفرح من جديد ونعيش الحياة بحبّو بفرحة عيد. ينعاد على جميع الحبايب بالخير والصحّة والطمأنينة والأمان”. وتمنى راغب أضحى مبارك للجميع.

راغب كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان “يا شعب زايد”، مقدماً إياها لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

ونشر مقطعاً من الأغنية في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلّقاً: “إنها إمارات المحبة إنها إمارات التسامح والتطور والسلام. ‏هذا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب وقادة الإمارات الكبار”.