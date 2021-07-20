باسم مغنية لوالده: “حتى لو مش موجود.. ينعاد عليك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

استذكر الممثل اللبناني باسم مغنية والده الراحل الذي توفي في شهر كانون الأول من العام الماضي.

وتوفي والده في شهر كانون الأول من العام الماضي، وقال باسم حينها: “رح إشتقلك يا بيي. أنا كتير موجوع”، ولمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كتب باسم اليوم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :”كيفك بيي؟؟ حتى لو مش موجود، ينعاد عليك”.

كلام باسم المؤثر جداً، نال الكثير من علامات الإعجاب، وأعاد متابعوه تداول منشوره عبر صفحاتهم الخاصة، كما تلقى باسم الكثير من التعليقات، التي طلب خلالها المتابعون الرحمة لوالده، ومنهم من عايد الممثل المحبوب بعيد الأضحى.