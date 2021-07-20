شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خريطة حفلات عيد الأضحى لكبار النجوم فى الوطن العربى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 يوليه 2021

حالة من النشاط الفني يعيشها نجوم الغناء في مصر والوطن العربى هذه الأيام، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، احتفالاً بموسمى عيد الأضحى والصيف، والذى يشهد عودة الحفلات مرة أخرى بعد توقف كبير شهده العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، والتي يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء بمختلف الدول العربية والتي ستبدأ جميعها منذ ثانى أيام عيد الأضحى.



تامر حسنى

ثانى أيام عيد الأضحى

يحيى النجم تانى حسنى حفلاً غنائيًا يوم الأربعاء 21 يوليو ثانى أيام عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد نجاح فيلمه "مش أنا" والذى يعرض حاليًا في دور عرض السينما حاليًا.

ويحيى المطرب الشعبى مصطفى حجاج حفلاً غنائيًا الأربعاء 21 يوليو ثانى أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالى.

ويحيى فريق مسار إجبارى حفلا غنائيًا الأربعاء 21 يوليو ثانى أيام عيد الأضحى على مسرح الزمالك بالقاهرة،

وتحيى الفنانة اللبنانية يارا حفلاً غنائيًا الأربعاء 21 يوليو ثانى أيام عيد الأضحى في مدينة دبى بالإمارات.

جورج وسوف

ثالث أيام عيد الأضحى

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى، في مدينة الإسكندرية

تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلاً غنائيًا الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى، في مدينة العلمين الجديدة، كما يحيى أيضا بنفس اليوم والمكان مطرب المهرجانات عمر كمال حفلا غنائيا.

يحيى نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى، بالساحل الشمال، والذى يقدم خلال باقة مميزة من أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره.

ويحيى النجمين اللبنانيين، عاصي الحلاني وملحم زين لإحياء حفلين يوم الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى 22 يوليو في لبنان وتحديدا في مدينة بيروت

ويستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى، في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

حسين الجسمى

رابع أيام عيد الأضحى

يستعد عدد من النجوم لإحياء حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة، هم المطرب وائل جسار والمطرب الشعبى محمود الليثي والمطربة الشعبية امينة، يوم الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى

ويحيى النجم تامر حسنى والنجمة اللبنانية ميريام فارس، حفلين غنائيين يوم الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى بمدينة أبو ظبى بالإمارات، والتي يقدم خلالها النجمين باقة كبيرة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لعشاق سلطان الطرب الذى يتمتع بجماهيرية عريضة في الوطن العربى.

ويحيى كل من النجم اللبناني وائل كفورى، والنجم اللبناني ملحم زين، حفلا غنائيا يوم الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى، في مدينة دبى بالامرات، والتي يقدمان خلالها باقة مميزة من أجمل اغنياتهم بالإضافة إلى بعض الأغنيات اللبنانية.