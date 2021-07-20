صفية العمرى: بنصح الناس تمسك نفسها في الأكل شوية يوم العيد

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 يوليه 2021

هنأت الفنانة صفية العمرى، الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعم الخير وتنتشر السعادة بين جميع البشرية ، وتابعت:"بنصح الناس تمسك نفسها في الأكل شوية.. أنا عن نفسى بعمل طشة الفتة بأيدى وبدخل المطبخ بعد الدبج اللى هو من أهم طقوس العيد".



وفى سياق أضافت "صفية العمرى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن الفن ضيف محترم يدخل جميع المنازل ويجب علينا أن نقدم ما يليق بتاريخ الفن المصرى.

ومن حيث الأدوار التي تتمنى أن تقدمها الآن، قالت صفية العمرى: مصر بها الكثير من النماذج المشرفة للمرأة المصرية السفيرة والوزيرة والعالمة والطبيبة، وتابعت:"المرأة أصبحت تقود الطائرة الآن .. وأنا نفسى أوى أننا نهتم بالنقطة دى.. وانا ممكن أعمل قصة حياة سيدة كان لها دور مهم في المجتمع ورائدة في مجال ماء مثل سميرة موسى عالمة الذرة .. قصتها مهمة جداً وطريقة وفاتها درامية جداً "