صفاء أبو السعود تهدى "مساء dmc" أغنية جديدة تحمل أسم "فجر الضمير"

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 يوليه 2021

أهدت الفنانة صفاء أبو السعود، برنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أغنيتها الجديدة "فجر الضمير"، من تأليف جمال بخيت، والإخراج العام للدكتور عادل عبدة، والموسيقار شريف حمدان.



وقالت صفاء أبو السعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أنها سعيدة جداً وتعتبر نفسها "محظوظة"، بسبب وجود أغنية "أهلا بالعيد"، في ذاكرة المصريين حتى الآن.

ولفتت "صفاء أبو السعود"، إلى أنها أنا شخصية مسالمة لا أحب العداوات أو الدخول في مشادات ، مشيرة إلى أنها تحب العمل وسط الأطفال ورسم الابتسامة على وجههم، وتابعت:"العيد بقضيه مع الأطفال والعمل و مع كل العاملين في الوسط الفني"، مؤكدة أن الإنسان يستطيع أن يجعل أيامه كلها عيد من خلال توليد الطاقة الإيجابية.

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أنها ستشارك في أحتفالية وزارة الشباب ومهرجان الإبداع في جميع المجالات، المقرر له في الـ29 من الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً فى هذا المهرجان من أجل تشجيع النشء ، وتابعت:"مخصصة 5 مليون جنيه للطلبة والطالبات المشاركات في المهرجان".