استئناف إنتاج الموسم الثانى من Bridgerton بعد التوقف بسبب الكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 يوليه 2021

قرر العاملون على الموسم الثانى من "Bridgerton" استئناف إنتاج العمل، وذلك بعد توقف استمر عدة إيام بسبب إجراء بعض التحاليل لـ فيروس كورونا، Covid 19، وذلك كـ إجراء إحترازى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع TheWrap.



ولم تكشف التقارير عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولكن أكد القائمين على العمل عدم وجود إى حالات إصابة بين صفوف الممثلين، يركز الموسم الثاني من "بريدجيرتون"، الذي بدأ إنتاجه في مايو في المملكة المتحدة، على أنتوني بريدجيرتون (جوناثان بيلي) ، الأخ الأكبر لدافني بريدجيرتون (فيبي دينيفور)، بطلة الموسم الأول.

كما انضمت الممثلة سيمون آشلى بطلة مسلسل Sex Education، إلى الموسم الثانى من سلسلة Bridgerton، على أن تلعب دور كيت شارما، البطلة الأنثوية أمام أنتونى بريدجيرتون الذى يلعبه جوناثان بيلى، الذى سيكون محور الموسم الثانى من العمل، وتجسد كيت شخصية امرأة ذكية وعنيدة ولا تعاني من الحمقى، بما في ذلك أنتوني بريدجيرتون إلى حد كبير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " vulture".

وكانت قد صرحت النجمة الشابة فيبي دينيفور، بطلة مسلسل نيتفلكس Bridgerton، قائلة: "ليس لدي أي فكرة عما سيفعلونه في الموسم الثاني، لكني أتخيل أنهم إذا كانوا يتابعون الكتب، فستكون رحلة أنتوني، وأنا متأكدة من أن دافني سيتنهى بها الأمر تشاركه كل ما يريد، ولكننى أتساءل كيف سيكون الأمر، ولذلك انا متحمسة للأمر"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".