عيد أضحى مبارك.. كاظم الساهر وراغب علامة وأحمد داود يهنئون متابعيهم بالعيد

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 يوليه 2021

واصل نجوم مصر والعالم العربى تهنئة متابعيهم وجمهورهم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم السعادة، فى احتفالات العيد المبارك، وعلى رأسهم الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، والفنان كاظم الساهر.



ومن جهته قال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بتويتر :"مهما طال الليل، رح ترجع تشرق شمس الحقّ والأمل، ونرجع نفرح من جديد ونعيش الحياة بـحبّ وبفرحة عيد، ينعاد على جميع الحبايب بالخير والصحّة والطمأنينة والأمان".

راغب علامة

فيما غرد الفنان كاظم الساهر عبر تويتر :" كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيدالأضحى المبارك، راجين الله تعالى أن يعم السلام والأمان ربوع بلادنا".

كاظم الساهر

فيما قالت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمى بانستجرام :" كل سنة واحنا جميعا طيبين ومصر والأمة العربية والإسلامية بخير وأمان وسلام".

سوسن بدر

ومن جهته نشر الفنان الشاب أحمد داود، صورة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدى وأطفالهما، عبر حسابه بانستجرام وعلق عليها :" كل سنة واحنا جميعا طيبين وبخير وبصحة وسلام .. وعيد أضحي سعيد علينا جميعا .. ويارب كل الصحة والستر والسعادة وراحة البال يارب العالمين".

أحمد داود

فيما احتفل عدد من نجوم مصر والعالم العربى، بأول أيام عيد الأضحى، وهنأوا جمهورهم ومتابعيهم بالعيد، عبر حساباتهم الرسمية بتويتر، متمنين لهم قضاء عيد سعيد مع أحبائهم.

ومن جهتها ، قالت الفنانة الكبيرة شريهان عبر تويتر: "اللهم إجعله عيداً مباركاً .. أعاده الله على مِصْرَ شَعباً ووَطناً وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمن والأمان واليمن والبركات، كل عام وحضراتكم جميعاً بخير".

فيما غردت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى مهنئة متابعيها بالعيد، قائلة : " أعادَهُ الله عليكم وعلى بلادنا بالخير والسلام والصحّة والأمان ..أضحى مبارك".

ومن ناحيتها غردت الفنانة اللبنانية يارا :" يا صباح العيد، عيد الأضحى المبارك، ويومكم سعيد مليء بالخير والفرح والتوفيق".

فيما حرصت الفنانة سيمون على تهنئة متابعيها وجمهورها بالعيد، وقالت عبر تويتر :"صباح العيد، عيد سعيد".