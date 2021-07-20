شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تستقبل عيد الأضحى بجلسة تصوير جديدة × 4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هبة مجدى عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتستقبل بها عيد الأضحى المبارك، وفور نشر هبة الصور لاقت اعجاب متابعيها.



هبة مجدى

أحيت هبة مجدى، ذكرى ميلاد والدها الراحل، هذا الشهر حيث نشرت صورا من طفولتها مع والدها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "11/7/1951 أمّا عن أبي فلا اقتباسَ ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضلُ هو الخير .. هو الكلُ"، ونشرت آخر صورة لوالدها قبل رحيله عبر خاصية ستورى على حسابها وكتبت قائلة: "الصورة دى قبل الوفاة بعشر أيام كنا في الأقصر ووقفنى فجأة وقالى تعالى نتصور".

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولتة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وجسدت هبة مجدى خلال أحداث العمل شخصية "شفيقة" الصعيدى شقيقة محمد رمضان، والتي تتزوج من شخص يكبرها بسنوات، ويطعنها بعد ذلك في شرفها بعدما أخبرته بحملها منه، لتهرب من البلد وتتجه إلى الإسكندرية وتبدأ حياة جديدة مليئة بالصعوبات حتى يصل لها شقيقها موسى.



هبة مجدي



الفنانة هبة مجدي