شكرا لقرائتكم خبر عن غدا تشييع جثمان ابن شقيقة أحمد شيبه من الإسكندرية وتلقى العزاء فى نفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع المطرب الشعبى أحمد شيبه جنازة ابن شقيقته غدا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد بجوار منزله بمدينة الإسكندرية، ودفن الجثمان بمقابر العامود، كما يقام العزاء في نفس اليوم بجوار المنزل.

وكان المطرب الشعبى أحمد شيبة، أعلن عن وفاة ابن شقيقته، عبر خاصية "الاستورى" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال أحمد شيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى اليوم ابن أختى الرجاء الدعاء له"، ولم يكشف عن موعد الجنازة أو العزاء.

من ناحية أخرى سجل شيبة أغنية مؤخرًا بعنوان "أنا مش فاضيلكم"، وتعاون فيها مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم فى الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

وقدم أحمد شيبة في الفترة الماضية أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.