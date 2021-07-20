شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس في المعدة.. بلقيس فتحي تكشف طبيعة مرضها ودخولها المستشفى بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت المطربة اليمينة بلقيس فتحى، لوعكة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى بشكل مفاجئ بسبب ميكروب في المعدة، كما تعرضت شقيقتها لنفس الأمر.

وكشفت المطربة اليمينة بلقيس فتحي عن طبيعة الوعكة الصحية من خلال فيديو على "سناب شات"، قائلة: "أسفة قلقتكوا كثيرًا، شكرًا على رسائلكم ومحاولت الاطمئنان على سواء بالرسائل أو الاتصال عليا".

وتابعت بلقيس فتحي: "أنا وشقيقتى أصيبنا بفيروس في المعدة تسبب في تعب شديد لنا، وروحن المستشفى وعملنا أشعة Avi، والحمد لله بقينا أفضل وانا حاليا في مرحلة التعافى التام".

وكشفت المطربة بلقيس، مؤخرا، عن سعادتها عن النجاح الكبير التى حققته أغنيتها الأخيرة "ممكن"، وهى الديو الغنائى المشترك بينها وبين المطرب العراقى سيف نبيل، ووصلت الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة فى أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

وقالت بلقيس خلال الراديو 9090 فى مداخلة ببرنامج "مش بليل أوى" مع الإعلامي فادي إبراهيم وسالى سعيد، إنها لم تتوقع أن تحقق أغنية "ممكن" هذا النجاح القوى فى الوطن العربى بهذا الشكل، وأن تظل تريند على مواقع التواصل الاجتماعى لفترات طويلة خاصة أن الأغنية أثناء تسجيلها كانت تشعر هى وسيف أنها ستنجح نظراً للشكل الموسيقى والكلمات الرومانسية، إلا أن الأغنية حققت نجاحا أكبر فاق كل التوقعات التى رسمتها هى وسيف نبيل قبل وأثناء تقديم الديو الغنائى.

وأضافت "بلقيس"، أنها كانت فى مصر منذ عدة أيام قليلة وسعدت بردود فعل الشعب المصرى تجاه الأغنية وتصدرها فى أكثر من تطبيق موسيقى، وأن أغلب الجمهور المصرى حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريبا.

وكشفت أنها بالفعل بدأت فى تحضير أغنية باللهجة المصرية من المقرر أن تطرح قريبا، وتعاونت من خلالها مع عزيز الشافعى الذى كتب كلماتها وقدم ألحانها وهى أغنية "دبلوماسي" ومن توزيع جلال حمداوي.