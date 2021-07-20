شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر ملك أحمد زاهر مع والدها فى فيلمه الجديد "فارس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن صور من كواليس تصوير دورها فيلم "فارس" الذى تشارك في بطولته مع والدها أحمد زاهر في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.



ملك احمد زاهر ووالدها

وكان أحمد زاهر قد أكد لـ"الخليج 365" أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في الفيلم موضحاً، أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما، مشيراً إلى أنه رغم صغر مساحة الدور الذى تقدمه إلا أنه متفائل بظهورها بشكل مميز متمنيا لها النجاح.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.



ملك احمد زاهر

وكانت ملك ملك أحمد زاهر قد أبهرت متابعيها بمدى إصرارها على فقدان وزنها، حيث كشفت لأول مرة عن صورة لها بوزن زائد أدى لتغير ملامحها قبل فقدانها الوزن بشكل كبير، حيث قارنت بين هذه الصورة وصورتها فى الوقت الحالى التى تظهر مدى رشاقتها ومحافظتها على الوزن المثالى، وذلك عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".



ملك احمد زاهر



ملك احمد زاهر