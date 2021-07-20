شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بالحجاب تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة نسرين طافش، كل متابعيها بعيد الأضحى المبارك، ونشرت صورًا لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت في الصور مرتدية عباية وحجابا من اللون الأبيض، وكتبت قائلة: "عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام والفرح لكل العالم".

نسرين طافش



نسرين طافش نسرين طافش

نسرين طافش في مهرجان كان

والأيام الماضية شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور لها عبر حسابها على تويتر من إطلالتها على السجادة الحمراء أثناء حضورها فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولى، وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب العديد من متابعيها.

آخر أعمال نسرين طافش

وعلى جانب آخر، شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. وبدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).