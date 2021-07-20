شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ 10 إطلالات على البحر فى روما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار، بعد نشرها مجموعة من الصور على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في 10 إطلالات مختلفة بجوار البحر في مدينة روما التي تقضى فيها العطلة الصيفية، وتميزت إطلالتها بالأناقة وبتسريحات شعر مختلفة وغير معتادة

وكانت ياسمين صبرى قد حذرت مؤخرًا، من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل فيس بوك، ويستغل الكثير من صورها ومنشوراتها لخداع الجمهور والمتابعين، حيث كانت أخر منشوراته منذ دقائق لصورة لها فى أوروبا.

وحرصت ياسمين صبرى على توعيه متابعيها وجمهورها، من الحساب المزيف الذى يمتلك 2.7 مليون متابع، وكتبت على حسابها عبر تويتر الموثق "لا يوجد لدى حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وأنا هقفله".

وفى سياق آخر، قررت ياسمين صبرى الغياب عن دراما رمضان المقبل، والحصول على إجازة بعد تقديمها مسلسل "فرصة تانية" رمضان الماضى وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.